Rapçi Diddy’ye yönelik cinsel saldırı suçlamalarına bir yenisi eklendi: Uyuşturucu karışımlı alkol iddiası

ABD'de "Diddy" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Sean Combs hakkında yeni bir dava açıldı. Combs, 2012 yılında New York'taki bir gece kulübünde 17 yaşındaki bir çocuğa uyuşturucu verip cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

"John Doe" takma adıyla davacı olan mağdur, Combs’un özel masasına davet edildiğini, burada kendisine uyuşturucu karışımlı alkol verildiğini ve kısa süre sonra bilincini kaybederek bedeninin kontrolünü yitirdiğini belirtti.

"Diddy"nin "sabıkası" kabarık

55 yaşındaki ünlü rapçi, daha önce de "rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma ve uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'ten bu yana New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.

Combs’un avukatı ise savunmasında tüm suçlamaları reddederek, "Mahkemede gerçek ortaya çıkacak. Combs hiçbir zaman kimseye, erkek veya kadın, yetişkin veya çocuk, cinsel saldırıda bulunmadı ya da insan ticareti yapmadı" dedi.

30’dan fazla dava ve "Freak Offs" partileri

Combs, müzik dünyasındaki nüfuzunu kullanarak, evinde düzenlediği ve "freak offs" adı verilen partilerde reşit olmayan erkek ve kadınları cinsel ilişkiye zorlamakla da suçlanıyor. Rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve çok sayıda kayıt ele geçirilmişti. Şu ana kadar hakkında 30'dan fazla dava açılan Combs’un yargı süreci 5 Mayıs 2025’te başlayacak.