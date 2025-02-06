Rapçi Kanye West: Eşim Bianco, Justin Bieber'ın doktoruna götürdü, otizmliyim

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, katıldığı The Download adlı podcast programında kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı.

Justin Bieber'ın doktoruna gitti

West, eşi Bianca Censori'nın kendisini, Justin Bieber'ın da görüştüğünü iddia ettiği bir doktora götürdüğünü söyledi. West, "Eşim beni o doktora götürdü ve doktor bana, 'Kişiliğinizde bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var. Daha önce bipolar gördüm' dedi" ifadelerini kullandı.

Otizm ile hayatına farklı bir bakış açısı getirdi

Bu teşhisin ardından geçmişteki davranışlarını yeniden değerlendirdiğini ifade eden rapçi, otizm teşhisiyle hayatına farklı bir bakış açısı getirdiğini dile getirdi. West, insanların kendisine yardım etmeye çalıştığını ancak bu durumlarda genellikle "tam tersini yapmak" istediğini ve böyle anlarda kontrolü kaybettiğini söyledi.

"İlaç kullanmıyorum"

Ünlü rapçi şu anda herhangi bir ilaç kullanmadığını ve yaratıcı süreçlerinin etkilenmesini istemediğini belirterek, "Açıkçası, dünyaya getirdiğim şey yaratıcılık. Yaratıcılığınızı koruduğunuz sürece, bu yükselişe değer" dedi.

Bianca Censori, 2025 Grammy Ödülleri'ndeki elbisesiyle gündem olmuştu

Kanye West ve eşi Bianca Censori, 2025 Grammy Ödülleri'ne katılımlarıyla da büyük yankı uyandırmıştı. Censori'nin şeffaf file elbisesiyle neredeyse çıplak bir görünüm sergilemesi, kırmızı halıda büyük bir "skandal" olarak değerlendirildi ve uzun süre gündemde kaldı.