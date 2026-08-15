Reha Muhtar'ın mirası gündemde: Mal varlığı ortaya çıktı

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Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Muhtar, 3 Haziran'da 66 yaşında hayatını kaybetti.

Muhtar için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina taziyeleri kabul etti. Ünlü gazetecinin cenazesi daha sonra Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Reha Muhtar'ın ölümünün üzerinden iki ay geçmesinin ardından mirasına ilişkin ayrıntılar da gündeme geldi.

Eylül ayının ilk haftasında açıklanacak

Muhtar'ın kamuoyuna yansıyan mal varlığı, çocukları, miras hukuku kapsamında olası mirasçıları ve servetine ilişkin merak edilen detayların eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı öğrenildi.

Muhtar'ın mal varlığına ilişkin ortaya çıkan bilgilere göre, Baltalimanı'nda bir yalısı, Yeniköy'de iki evi, bankada vadeli mevduat hesabı, yurt dışında bir gayrimenkulü ve kira geliri sağlayan 3 evi bulunuyor.

Reha Muhtar'ın mirasçıları arasında ise Deniz Uğur ile birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz ile manevi kızı Ayşe Nazlı'nın yer aldığı belirtildi.