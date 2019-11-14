Restoran Haftası 10. yılını 'Türk mutfağı' ile kutluyor

14 Kasım 2019

Dünya ONLINE

Türkiye’nin ilk gastronomi festivali apoletini taşıyan Restoran Haftası, bu yıl 10. kez, 15 - 30 Kasım tarihleri arasında "Türk Mutfağı" teması ile düzenleniyor. Türkiye’nin en önemli restoranlarının ve en değerli şeflerinin katıldığı haftada; kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için özel olarak hazırlanmış menüler, geleneksel lezzetler, yerel malzemeler ile hazırlanan yenilikçi yemekler, sokak lezzetleri ve özel tarifler lezzet tutkunlarına yepyeni deneyimler yaşatıyor.

Ayrıca Restoran Haftası süresince restoranlarda iş ortaklarının iş birlikleri ile ünlü şef buluşmaları, konu uzmanları ile sohbetler, gastronomi ile sanat ve modayı birleştiren yeni deneyimler yaşayacağınız etkinlikler gerçekleşecek.

Gastronomi & Pazarlama Danışmanlık Firması Dude Table tarafından düzenlenen Restoran Haftası’nın gastronomi partnerliğini ise Türk mutfağını ve yerel değerlerini korumak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Metro Türkiye üstleniyor. Metro Türkiye Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü Seçil Demiralp, 10'uncusu düzenlenen Restoran Haftası etkinliği öncesinde sorularımızı yanıtladı.





- Restoran Haftası etkinliğine son 3 yıldır destek veriyorsunuz? Bu etkinlik sizin için ne ifade ediyor?



Metro Türkiye olarak Türk mutfağı ve değerlerini koruma, bu değerleri gelecek nesillere miras bırakma hedefiyle ilerlerken, gastronomi ekseninde hayata geçirdiğimiz projeler ile yiyecek - içecek sektörünün ve şeflerin geleceğine yatırım yapmayı, bizi biz yapan yerel değerlerimizi geleceğe taşımayı, Türk mutfak kültürüne sahip çıkmayı ve tüm paydaşlarını sürece dâhil etmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Restoran Haftası’na gastronomi partneri olarak üç yıldır destek veriyoruz. Türkiye gastronomisine ve sürdürülebilir geleceğe yatırımlarımızı sürdürürken bu anlayışının bir yansıması olarak bu yıl da Restoran Haftası’nda üstlendiğimiz Gastronomi Partneri rolü ile onlarca şef ve restoran ile güçlerimiz birleştiriyoruz.

- Bu yıl Restoran Haftası, hangi şeflerin etkinliklerine sahne olacak?

Ülke gastronomisine yön veren restoranlar ve Derin Arıbaş, Kaan Sakarya, Didem Şenol, Tevfik Alparslan, Deniz Temel, Rıza Belenkaya, Hazer Amani, Bora Bozankaya, Umut Karakuş, Esra Acar, Giancarlo Gottardo gibi mutfak kültürümüze değer katan onlarca şef, Restoran Haftası’nda Türk mutfağı menüleri ve etkinlikleri ile misafirleriyle buluşacak.

İstanbul’un yeme - içme konusunda tercih edilen tüm bölgelerinde seçili ve anlaşmalı restoran, bistro, kafelerinde ve İstanbul Hilltown AVM lezzet tutkunlarını ağırlayacak.

- Bu seneki teması olan 'Türk mutfağı' olan Restoran Haftası'nda bizi neler bekliyor?



Bu sene Restoran Haftası boyunca menülerde “Türk mutfağı” lezzetleri ile karşılaşılacak. Restoran Haftası’na katılan restoranlar, Mersin’in kerebicinden batırığına, İzmir usulü kokoreçten hünkar beğendiye, Kars kaşarlı hamburgerden Taşköprü sarımsaklı keşkeğe, Uşak tarhanasından çökertme kebabına, İspir kuru fasulyesinden Konya’nın bamya çorbasına Türk mutfağının bölgelere özgü onlarca lezzetine öğlen, akşam ve tadım menülerinde yer verecekler.

Coğrafi İşaretli ürünler de Restoran Haftası’nda

Türk mutfağı teması Metro Türkiye olarak bu etkinlikte yer almamızın en önemli nedenlerinden biri. Sürdürülebilir gelecek ve yerellik odağımızla 2012 yılında hayata geçirdiğimiz Coğrafi İşaretli Ürünler projemiz özgün doğa koşullarında yetiştirilen coğrafi işaretli ürünlerin korunmasını, ulusal ve global çapta tanıtılmasını, böylece yerel üretici ve dolayısıyla da ülke ekonomisi için katma değer yaratılmasını amaçlıyor. Projemizle kaybolma tehlikesi olan tohumlara ticari değer kazandırırken üreticilerimize danışmanlık, eğitim ve teşvikler sağlıyoruz. Coğrafi İşaretli ürünlerin HoReCa sektöründeki kullanımının artması, bu ürünleri işletmecilerin, şeflerin daha yakından tanıması için de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Şu ana kadar hayata geçirdiğimiz projelerle 120 restoranın menüsünde Coğrafi İşaretli ürünler kullanılmasını sağladık. Restoran Haftası’nda da Coğrafi İşaretli ürünlerimizi kullanan restoranların olması bizim için gurur kaynağı.

- Tüketiciler Restoran Haftası'na nasıl katılabiliyor?



Lezzetleri deneyimlemek için Restoran Haftası’na katılan restoranlarda Restoran Haftası menülerinden sipariş̧ vermeniz yeterli. Restoran Haftası süresince restoranlarda, yerel malzeme dokunuşu ile hazırlanan farklı menü alternatifleri sunuluyor. 35TL olan Öğlen Menüleri ve 60TL olan Akşam Menülerine ek olarak “Tadım Menüleri” de özel fiyatlar ile yer alıyor. Bu sene ayrıca Restoran Haftası menülerinde geçen sene başlatılan bir kategori de var: 35TL olarak sunulacak olan Kahvaltı Menüleri. Restoran Haftası web sitesinde tadım menüsü sunan ve rezervasyon gerektiren noktalar yer alıyor.