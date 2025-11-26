İngiliz milyarder Richard Branson’ın eşi Joan Templeman hayatını kaybetti.

Branson, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. “Kalbim kırık” ifadelerini kullanan iş insanı, eşi için “En iyi arkadaşım, kayam, yol göstericim ve dünyamdı” dedi. 80 yaşındaki kadının ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Joan Templeman, temmuz ayında 80’inci yaş gününü kutlamıştı. Branson, o gün paylaştığı mesajda eşine “Harika eşim” diye hitap etmiş, onunla paylaştığı “inişler, çıkışlar ve sakin anlar” için teşekkür etmişti.