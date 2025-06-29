"Benden Sonra" şarkısıyla ünlenen Rıza Tamer, televizyon programına katıldı. Tamer burada nasıl ünlendiğini nasıl aşk acısı çekip sokaklarda kaldığını anlattı. Şarkıcısının bu hikayesi izleyenleri duygulandırdı. Epey gündem olan bu konuşma sonrası "Rıza Tamer kimdir", "Rıza Tamer'in eski eşi kimdir" soruları peş peşe gelmeye başladı.

Rıza Tamer kimdir?

Aslen Kahramanmaraşlı olan Rıza Tamer, duygusal şarkıları ve halkla iç içe duruşuyla tanınan bir şarkıcıdır. Yıllar önce Popstar'a da katılan şarkıcı medyaya yansıyan açıklamalarında zorluklarla dolu hayatını ve aşk acısını samimiyetle paylaşmıştır. Ünlenmesine rağmen mütevazı yaşam tarzını koruduğunu belirtmektedir.

Rıza Tamer’in eski eşi kimdir?

Rıza Tamer'in eski eşinin ismi kamuoyuna açık şekilde paylaşılmamıştır. Kendisinin anlattığına göre, büyük bir aşkla evlendikleri ancak pandemi süreci ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle yollarını ayırdıkları bilinmektedir.