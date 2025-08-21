S Sport uyduda var mı, şifresiz mi? S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi? S Sport uydu frekans bilgileri...
Bu akşam Beşiktaş, deplasmanda Lausanne ile karşılaşacak. Konferans Ligi gruplarına kalmak isteyen Kara Kartal'ın mücadelesini S Sport ve S Sport Plus yayınlayacak. Şimdi futbolseverler kanal hakkında bilgi almak istiyor ve S Sport uydu frekans bilgileri araştırılıyor.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, İsviçre ligi ekibi Lausanne ile karşılaşıyor. Futbol tutkunları mücadeleyi izlemek istiyor. Müsabakayı S Sport ve S Sport Plus yayınlayacak. Şimdi "S Sport uyduda var mı, şifresiz mi? S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi" soruları peş peşe geliyor. İşte S Sport uydu frekans bilgileri...
S Sport Plus uydu ve televizyonda var mı?
S Sport Plus uydu ve televizyonda yok, dijital platformda şifreli olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi izleyebilmeniz için S Sport Plus'a üye olup aylık ve yıllık paket almanız gerekiyor. Öte yandan S Sport ise uyduda şifreli olarak yayın yapıyor.
S Sport Plus üyelik ücreti
S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.
S Sport frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: TP34 42°E
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s
Modülasyon: DVB-S2
S Sport
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
S Sport2
TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal