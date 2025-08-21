S Sport uyduda var mı, şifresiz mi? S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi? S Sport uydu frekans bilgileri...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, İsviçre ligi ekibi Lausanne ile karşılaşıyor. Futbol tutkunları mücadeleyi izlemek istiyor. Müsabakayı S Sport ve S Sport Plus yayınlayacak. Şimdi "S Sport uyduda var mı, şifresiz mi? S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi" soruları peş peşe geliyor. İşte S Sport uydu frekans bilgileri...

S Sport Plus uydu ve televizyonda var mı?

S Sport Plus uydu ve televizyonda yok, dijital platformda şifreli olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi izleyebilmeniz için S Sport Plus'a üye olup aylık ve yıllık paket almanız gerekiyor. Öte yandan S Sport ise uyduda şifreli olarak yayın yapıyor.

S Sport Plus üyelik ücreti

S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.

S Sport frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: TP34 42°E

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

Modülasyon: DVB-S2

S Sport

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

S Sport2

TV+ 78. Kanal

TiviBu 74. Kanal

Kablo TV 241. Kanal