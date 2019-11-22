Sabancı Vakfı'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü için mesajı

22 Kasım 2019

Öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmalarını ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlayan projelere destek olduklarını belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Eğitimin niteliğini artırmanın yolu okul ikliminin iyileştirilmesinden ve toplumu dönüştüren öğretmenlerin güçlenmesinden geçiyor. Eğitime yatırımın sürdürülebilir değişim için kilit olduğunu düşünüyoruz. Kurulduğumuz yıldan bu yana eğitimin ve öğretmenlerin güçlenmesi için 4,5 milyar TL kaynak ayırmış olmaktan mutluluk duyuyor ve bir dokunuşla hayatlarımızı değiştiren öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

Köy öğretmenlerinin en önemli sorunu mesleki gelişimleri



Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen ‘‘Köy Öğretmenleri Projesi”nin öğretmenlerin güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Nevgül Bilsel Safkan, “ABD’de yayınlanan okulda kaliteyi izleme raporuna göre okulda hem kaliteyi hem de öğrencinin öğrenme süreçlerini belirleyen alanlardan biri, öğretmenin mesleki eğitimi ve becerisidir. Köy Okulları Değişim Ağı Derneği’nin (KODA) yaptığı bir başka araştırma da köylerde çalışan öğretmenleri endişelendiren en önemli sorunlardan birinin ‘mesleki gelişimleri’ olduğunu ortaya koyuyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden hareketle, köy okullarında okuyan çocukların daha nitelikli eğitim almaları için öncelikle öğretmenlerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. KODA ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Köy Öğretmenleri Projesi’ köy okullarının, hayalimizdeki eğitim için büyük fırsatlar sunabileceği inancıyla başladı. 3 yıldır destelediğimiz bu proje ile Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki köylerde görev yapan öğretmenlerin birbirlerine destek vermelerine ve deneyimlerini paylaştıkları bir ağ oluşturmalarına katkı sağladık. İzmir, Muş ve Samsun’daki eğitim fakültesi öğrencileri ile bu illerin köylerindeki çocuklarla atölyeler yürüttük, öğretmen adaylarının henüz mesleğe başlamadan köy öğretmenliği ile tanışmalarını sağladık. Öğretmenlerin güçlenmelerine ve dönüşümlerine tanıklık etmekten gurur duyuyoruz. Bir dokunuşla hayatları değiştirebilen güçlü öğretmenlerin toplumu da dönüştürebileceğine inanıyoruz” dedi.

Proje kapsamında düzenlenen buluşmalarda öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre eğitim atölyeleri gerçekleştirildiğini belirten Nevgül Bilsel Safkan, “’Köy Öğretmenleri Projesi’ projesi sayesinde öğretmenler sınıf yönetiminden zaman yönetimine, eğitimde drama yönteminden çocuk psikolojisine kadar birçok farklı alanda eğitimler alarak kısa sürede mesleklerine dair kendilerini daha deneyimli ve güçlü hissediyorlar. Aldıkları eğitimlerle yeni açılımlar yakalayan ve kendilerini daha güçlü hisseden öğretmenler mentorluk eğitimi alarak bilgi ve deneyimlerini destek arayışında olan diğer köy öğretmenlerine de aktarma şansı buluyorlar. Paylaşım döngüsünün hiç bitmediği bu proje genç öğretmenlerin motivasyon kaynağı oluyor” dedi.

Sabancı Vakfı’nın eğitim alanındaki çalışmaları



Toplumsal gelişmenin sağlanması için eğitimin olmazsa olmaz olduğu inancıyla yola çıkan Sabancı Vakfı, 45 yıldır bu alandaki ihtiyaçları yakından takip ederek çözümler geliştiriyor. Eğitim alanında çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerine hibe vermenin yanı sıra burslar ve kalıcı eserlerle de desteğini sürdüren Vakıf, kuruluşundan bu yana 47 binin üzerinde burs vererek üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam etmelerini sağladı. Sabancı Üniversitesi başta olmak üzere, okullar, öğrenci yurtları, öğretmenevleri gibi toplam 77 eğitim kurumunu ülkemize kazandıran Sabancı Vakfı, son 12 yılda eğitimin kalitesini artırma konusuna odaklandı. Toplumsal gelişmeyi destekleyecek bir eğitim için sadece kamunun değil, sivil toplumun da sorumlulukları olduğu bilinciyle Hibe Programları içinde eğitimi önceliklendiren Vakıf, 11 yıldır Sabancı Üniversitesi’nin eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve öğrencilere yönelik yürüttüğü ‘Mor Sertifika Programı’nı da destekliyor.