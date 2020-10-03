'Saç Kesimi Eğitim Seferberliği’ başlıyor: Köy çocukları tıraş edilecek

03 Ekim 2020

Gülcan SEVİNDİK

İstanbul’da ücretsiz ‘Anatomik Saç Kesimi Eğitim Seferberliği’ başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ve Social Bussiness Global derneği iş birliğiyle köy okullarındaki öğrencilerin saçları gönüllü olarak başvuruda bulunan 650 berber ile ücretsiz kesilecek.

Gönüllü olarak köy okullarında saç kesimi yapan berberler, kuaför Kadir Alkan tarafından geliştirilen patentli anatomik saç kesimi metodunun eğitimine ücretsiz olarak katılma hakkı kazanacak. Bu bağlamda Social Bussiness Global derneği kurucusu İsmail Hilmi Adıgüzel ile ‘Köy Okulları Tıraş Projesi’nin detaylarını ve sosyal girişimciliğin önemini konuştuk.