Sadakataşı Derneği, 2020'de 21 bin kumanya dağıttı

İsmini ve vasfını İslamiyet’in çok eski bir geleneği olan sadaka taşından alan Sadakataşı Derneği, 2010 yılından beri dünyanın birçok noktasında, ihtiyaç sahiplerine sağlık, gıda, barınma ve eğitim malzemeleri desteği sağlıyor. Yoksul bölgelerdeki büyük sorunlara kalıcı çözümler üretmeyi hedefleri arasına olan vakıf, özellikle açtığı temiz su kuyularıyla kurak bölgelerin en büyük problemlerinden birini çözüyor.

25 profesyonel çalışanı ile 40’tan fazla ülkede faaliyet yürüten dernek, saha faaliyetlerinde binlerce gönüllüsünden de destek alıyor. “Kurulduğumuz günden beri 160 binden fazla kişi derneğimize bağışta bulundu.” diyen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, özellikle sağlık hizmetlerine erişim sıkıntısı çeken bölgelerde gerçekleştirdikleri katarakt ameliyatlarına dikkat çekti ve şunları söyledi: “Katarakt operasyonları ile binlerce insanın karanlıktan kurtulmasına vesile oluyoruz. Temiz suya ulaşmanın zor olduğu bölgelerde su kuyuları açıyoruz. Yıl içerisinde bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının kesim ve dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Savaş, kıtlık ve kuraklık gibi zorluklarla boğuşan bölgelerdeki yetimlere kardeş oluyor, onların barınma, gıda ve sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu bölgelerde kardeşlerimizin ibadetlerini yerine getirebilmeleri için camiler inşa ediyor, eğitim setlerimiz aracılığıyla kendi dillerinde İslam’ı ve onun değerlerini öğrenmelerine destek oluyoruz. Pandemi dolayısıyla zor zamanlar geçiren kardeşlerimize gıda, kıyafet gibi yardımlar ulaştırıyoruz. Kısaca tüm dünya yoksullarının, gariplerinin ve yetimlerinin elinden tutarak onlara yalnız olmadıkları duygusunu veriyoruz.”

Bin 186 kişinin görme problemini çözdü

Dernek faaliyetlerine ilişkin rakamları açıklayan Başkan Kemal Özdal, 2020 yılı içerisinde 32 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirdiklerini ve 18 bin 193 hisse kurban hissesi dağıttıklarını dile getirdi. “Ramazan ayında 21 bin gıda kumanyası, 15 bin iftar paketi, 4 bin bayramlık, 2 bin aileye fitre ve zekât ulaştırdık.” diyen Kemal Özdal, sağlık faaliyetleri hakkında şu bilgileri paylaştı: “Katarakt operasyonları ile bin 186 kişiyi göz sağlığına kavuşturduk. Kuraklık ve imkansızlıklar yaşanan 15 ülkede 732 su kuyusunun açılışını yaptık. 4 bin Suriyeli mülteci aileye kalıcı konut projelerimizle sıcak yuva sahibi yaptık. Kış faaliyetleri ile birlikte binlerce aileye destek sağladık. Acil yardımlar kapsamında Suriye, Bangladeş, Yemen, Arakan ve Filistin’de toplamda 1 milyonun üzerinde insana giyim, gıda ve yakacak gibi temel insani yardım malzemesi desteğinde bulunduk. Yıl içerisinde 7 cami, 4 okul, 2 sağlık merkezi ve 1 külliyenin açılışını gerçekleştirdik.”

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal: Din, dil, ırk ayırt etmeksizin ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırıyoruz. Bununla birlikte insanların eğitim, sağlık, ibadethane, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kalıcı eserler inşa ediyoruz.”

Rakamlarla Sadakataşı Derneği

21 bin

Dağıtılan kumanya sayısı

18 bin 193

Dağıtılan kurban hissesi

15 bin

Dağıtılan iftar paketi sayısı

732

Açılan su kuyusu sayısı

1.186

Yapılan katarakt operasyonu sayısı

7

Cami

4

Okul

2

Sağlık merkezi

1

Külliye