Şafak Sezer'den Aydemir Akbaş'ın cenazesinde isyan: Akıl hastanesinden kaçanlar gelmiş gibiydi

Oyuncu Şafak Sezer birçok filminde birlikte kamera karşısına geçtiği Aydemir Akbaş’ı son yolculuğuna uğurlamak için dün Levent’teki Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze namazına katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil’in de katıldığı törende ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek için izdiham yaratan vatandaşlar yüzünden imam cenaze namazını kıldırmakta zorlandı.

Duruma isyan eden Şafak Sezer “Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! İnanılmaz bir rezillik…" dedi.



Şafak Sezer isyanına şu sözlerle devam etti:

* Dua edemedik, hiçbir yapamadık. Cami hocası namazı kıldıramayınca uyardı. İbrahim abi 45 yıllık arkadaşıyla vedalaşmaya gelmiş, zor duruma düştü. Tabutun etrafını garip kıyafetli Tiktokçu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar… Bir canlı yayın yapma modası başlamış. Akıl alır gibi değil. Dua etmemize izin vermediler, insan biraz saygı duyar.

Usta aktör Şener Şen de geçen aylarda Kayhan Yıldızoğlu‘nun cenazesinde ısrarlı bir vatandaşa “Ya gidin yahu gidin” diye bağırarak tepki göstermişti.