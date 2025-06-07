Şair Sezai Karakoç’un kalbine ilham veren 'Mona Roza' Muazzez Akkaya Giray vefat etti

Türk edebiyatının en çok konuşulan şiirlerinden biri olan “Mona Roza”ya ilham kaynağı olan Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında hayatını kaybetti. Giray’ın yaklaşık bir yıldır safra kesesi kanseriyle mücadele ettiği ve İstanbul’daki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Muazzez Akkaya Giray’ın cenazesi, 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Muazzez Akkaya Giray (Mona Roza) kimdir?

1930 yılında Sakarya’nın Geyve ilçesinde doğan Giray, 1948 yılında Kandilli Kız Lisesi’ni yatılı olarak bitirdi. 1949 yılında ise Ankara’da Mülkiye Mektebi’nin Maliye Bölümü’ne girdi.

Muazzez Akkaya Giray, bu okulda Türk edebiyatının iki büyük ismi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta eğitim aldı. Giray, ayrıca fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1954 yılında mezun oldu ve uzun yıllar Hazine avukatı olarak görev yaptı.

Sezai Karakoç’un unutulmaz şiiri “Mona Roza”da ismi açıkça anılmasa da, edebiyat çevrelerinde şiirin Muazzez Akkaya Giray’a yazıldığı uzun süredir kabul gören bir bilgi olarak biliniyordu. Şair Karakoç, bu konuda hiçbir zaman açık bir açıklama yapmamıştı.

Muazzez Akkaya Giray’ın vefatıyla birlikte, Türk edebiyatının en gizemli ve hüzünlü aşk hikâyelerinden biri de bir dönemin daha sonuna gelmiş oldu.