Salih Bademci’nin bu sözleri çok konuşulur

Ünlü oyuncu Salih Bademci 'Aydınlıkevler' oyununun 1 Temmuz’da yapılacak 100'üncü temsili öncesi ses getirecek bir açıklama yaptı.

Salih Bademci “Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi” sorusuna şöyle yanıt verdi:

* Hayır, geçmemeli…. Yeten geçmeli, yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir sağ olsun. İzleyici olarak başımızın üzerinde yeri var. Herkes yapmasın ne olur? Gerek yok. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok! Ben de her şeyi yapmıyorum, onlar da yapmasın. Gerek yok…