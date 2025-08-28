Sanayide eleman bulamadı, eşini yanına çırak alarak usta yetiştirdi

Sivas’ta yaşayan Sümeyra Yıldırım, eşinin yanında başladığı motor tamirciliğinde kısa sürede ustalık seviyesine ulaştı.

Motorları baştan sona kendi başına toplayabilen Yıldırım, güç gerektiren işlerde ise eşi Hüseyin Yıldırım’dan destek alıyor.

Başlangıçta eşinin iş yerine gidip geldikçe motorlara ilgi duymaya başlayan Sümeyra, ufak tefek işlerle çıraklığa adım attı.

Zamanla işin inceliklerini öğrenen Yıldırım, eşinin eleman sıkıntısı yaşadığını görünce işi daha sıkı öğrenmeye karar verdi. Bugün ise motorları tek başına tamir edebilecek ustalık seviyesine geldi.

“İsteyen kadın bu işi yapabilir”

Sümeyra Yıldırım, ilk zamanlarda şaşkınlıkla karşılandığını ama kısa sürede önyargıları kırdığını söyledi.

Yıldırım, “Benim bu sektöre hevesim vardı. Önce getir-götür işleriyle başladım, sonra motorları baştan aşağıya söküp toplar hale geldim. Önce şaşırıyorlar, ‘kadının sanayide ne işi var’ diyorlar ama beni görünce o algı yıkılıyor. İsteyen bir kadın bu işi yapabilir” ifadelerini kullandı.

Sanayide eşinin olmadığında müşterilerle ilgilendiğini belirten Yıldırım, işyerinde eşine çırak, evde ise hayat arkadaşı olarak destek verdiğini dile getirdi.

“Kadınların el işçiliği muazzam”

Eleman bulamadığı için eşini yanına aldığını belirten Hüseyin Yıldırım ise, “Sanayide eleman yetiştirmek çok zor. 3 senelik elemanıma hâlâ işi öğretemedim. Eşim ise kısa sürede öğrendi. Kadınların el işçiliği çok farklı, bizim elimizin girmediği yerlere onların eli giriyor, daha titiz ve pürüzsüz çalışıyorlar” dedi.

Sanayide uyum içinde çalışan çift, hem iş hayatında hem evde birbirlerine destek olduklarını belirtiyor.