Sarıgül çiftinin boşanma kavgası sosyal medyada

Hayati ARIGAN / DÜNYA

2019 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan Revna ve Ömer Sarıgül çifti arasındaki çekişmeli boşanma süreci, talep edilen yüksek nafaka ve tazminat rakamlarıyla dikkat çekti.

Revna Sarıgül’ün açtığı davada 1,5 milyar lira tazminat ve aylık 3 milyon 300 bin lira nafaka talep ettiği öğrenildi Ömer Sarıgül de karşı dava açarak; Revna Sarıgül’ün evlilik birliğini zedelediği iddiasını ortaya attı.

“İtibar suikastı”

Tartışmaların odağına son olarak Revna Sarıgül’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yerleşti. Bunun üzerine açıklama yapan Ömer Sarıgül, dava dosyasında yer almayan veya herhangi bir somut delille desteklenmeyen iddiaların kamuoyu önünde gündeme getirilmesini “itibar suikastı” olarak nitelendirdi.

Ömer Sarıgül: Beni derinden yaralıyor

Ömer Sarıgül, açıklamasında çocuklarıyla ilişkisinin bilinçli şekilde sınırlandığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Boşanma sürecinde haksız bir uzaklaştırma kararıyla evden gönderildim. Çocuklarımla yalnızca mahkemenin belirlediği gün ve saatlerde görüşebiliyorum. Çocuklarım için araç ve şoför tahsis edilmesine rağmen bu düzen kabul edilmedi. Çocukların mevcut düzeninden koparılması, özel derslerinin iptal edilmesi ve bu sürecin içine dahil edilmeleri bir baba olarak beni derinden yaralıyor.

“Çocuklar bir baskı unsuruna dönüştürülüyor”

Ömer Sarıgül, çocukların boşanma sürecinde bir “tehdit ve algı unsuru” haline getirildiğini ileri sürerek, sosyal medyada yapılan paylaşımların da bu baskının bir parçası olduğunu savundu.

Haftada yalnızca birkaç saat görebildiği çocuklarının yaşadığı travmanın telafisinin olmadığını belirten Sarıgül, “Hakkımda yöneltilen iftiralarla hukuki zeminde mücadele edebilirim. Ancak çocuklarımın bu sürecin bir parçası haline getirilmesini ve babalarından koparılmasını vicdanen kabul edemiyorum” dedi.

Boşanma davası mahkemeden sosyal medyaya taşındı

Ömer Sarıgül, kamuoyunun sosyal medya üzerinden yönlendirilmeye çalışıldığını belirtti ve tek amacının çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek olduğunu vurgulayarak hukuki sürecin sağduyu içinde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Eşini evden uzaklaştıran Revna Sarıgül de evden ayrıldı

Revna Sarıgül ise Instagram hesabından yaptığı açıklama da, “Çocuklarımın ihtiyaçlarını ve evin giderlerini karşılayacak ekonomik gücüm olmadığından çocuklarım ile beraber geçici olarak annemin evine taşınmak zorunda kaldım” diyerek eşini evden uzaklaştırdığı halde kendisinin de evden ayrıldığını açıkladı.

Karşılıklı suçlamalar, yüksek nafaka talepleri ve çocuklar üzerinden yürütüldüğü iddia edilen tartışmalarla Sarıgül çiftinin boşanma davası, yargı sürecinin yanı sıra sosyal medya üzerinden de devam ediyor.

“Çocuklara diyet yemek yediriyor”

Dava dilekçesinde Ömer Sarıgül, içerik üreticisi olarak Revna Sarıgül’ün aylık 300 bin TL kazandığını, yeme bozukluğu bulunduğunı ve çocuklara diyet yemekler yedirdiğini iddia etmişti.

Sarıgül evde iki bakıcının olduğunu son günlerde ise bakıcıların izin gününde çocuklara bakmak üzere üçüncü yedek bakıcının geldiğini, çocukların tamamen bakıcılarla büyüdüğünü ve eşinin kilo takıntısı sebebiyle tüm gününü spor salonlarında geçirdiğini de ileri sürmüştü.