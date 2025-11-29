SDÜ'den emekli öğretim üyesi Emine Ersöz evinde ölü bulundu

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi Serçe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni emekli Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Dili Öğretim Üyesi Emine Ersöz (59), temizlikçisi Müzeyyen İ. tarafından evinde hareketsiz halde bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ersöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Temizlikçi Müzeyyen İ. ifadesinde, saat 12.00 civarında Ersöz'ün uyuduğunu ve ilaçlarını aldığını gördüğünü, saat 16.00 sıralarında ise hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine sağlık ekiplerini aradığını söyledi. Ersöz'ün kronik tansiyon, kalp ve şeker hastası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ersöz'ün cansız bedeni, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.