Şeftali ağacına bıraktığı not 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi’nde meyve bahçesi bulunan Ramazan Çetin, şeftali ağacının dalına asılı bir miktar para ile birlikte bir not gördü.

50 lira ile birlikte bırakılan notta şöyle yazıyordu: "Kusura bakmayın canımız çok şeftali çekti, üç tane aldık. Hakkınızı helal edin."

Not ve para karşısında duygulanan çiftçi Ramazan Çetin, "Türk Milleti olarak helal ve haram kavramlarını atalarımızdan çok iyi öğrendik. Ancak son dönemlerde bu durum biraz unutulmuştu. Bu hareket karşısında çok duygulandım. Hakkım sonuna kadar helal olsun. İnsanlık ölmemiş. Hak ve hukuk da çiğnenmemiş oldu" dedi.