Şehit askerin vasiyeti yerine getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti, Kamerun'un Kousseri kentinde açılan su kuyusu ile gerçekleşmiş oldu.
Kamerun'un Kousseri kentine bağlı Hille Haussa köyünde şehit Mehmet Ali Horoz adında su kuyusu açtıklarını belirten Afrika'nın Renkleri Derneği Başkanı Yavuz Atalay, "Şehidimizin vasiyetini duyar duymaz çalışmalarımıza başlayıp, ihtiyaç sahibi köyü belirleyip kuyumuzu açtık. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Şehitlerimizin adını Afrika'da yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.
Şehit Mehmet Ali Horoz, 1300 kişiyi temiz suya kavuşturdu
Açılan kuyuyla Hille Haussa köyünde yaşayan 1300 kişinin temiz ve güvenli suya kavuştuğunu vurgulayan Atalay, "2020 yılında kurulan ve hisseli kuyularına şehit isimleri veren Afrika’nın Renkleri Derneği, bugüne kadar 26 şehit adına Afrika'nın farklı bölgelerinde su kuyusu açtı" diye konuştu.