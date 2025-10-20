Şener Şen öldü mü, yaşıyor mu? Şener Şen sağlık durumu nasıl?
Bazı sosyal medya kullanıcıları yine ortalığı karıştıran paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak "Şener Şen öldü" haberleri yayılıyor. Bu paylaşımları görenler "Şener Şen öldü mü, yaşıyor mu" sorusunu yöneltiyor.
Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Şener Şen ile ilgili "öldü" iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Bu haberleri görenler büyük bir şok yaşarken olayın gerçeğini öğrenmeye çalışanlar "Şener Şen öldü mü, yaşıyor mu" diye soruyor.
Şener Şen öldü mü?
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Şener Şen ile ilgili dolaşıma sokulan "öldü" iddiaları tamamen yalan. Sanatçı yaşıyor ve sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuzluk yok.
