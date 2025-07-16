‘Set basalım mı?’ mesajı iddianamede: Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında 7,5 yıla kadar hapis talebi

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında, sosyal medya üzerinden ülke genelinde tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına yönelik çağrılarda bulundukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin her biri için 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 2 Nisan’da yapılan boykot çağrılarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalarla bağlantılı olarak gündeme geldiği ifade edildi. Şüphelilerin sosyal medyada yaptığı çağrıların, “toplumu ayrıştırıcı ve nefrete yönlendirici nitelikte olduğu” savunuldu.

İddianamede yer alan en dikkat çekici unsurlardan biri ise, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun cep telefonundaki mesajlar oldu. “Oyuncular Sendikası” isimli bir mesajlaşma grubunda Üzümoğlu’nun "Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?", "Set durduralım", "Ben bugün lokasyonlarını öğrendim set basmak için" şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi. Bu mesajların, TRT’de yayınlanan "Teşkilat" dizisinde bir oyuncunun işten çıkarılmasının hemen ardından atıldığı belirtildi.

Savcılık, şüphelilerin, ekonomik faaliyetlerin durmasına yönelik çağrılarıyla ülke ekonomisini sekteye uğratmayı amaçladıklarını ve bu eylemlerle "kişiler arasında ayrımcılık yaparak ekonomik etkinliği engelleme" ile "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını işlediklerini iddia etti.

Hakkında hapis cezası talep edilen diğer isimler arasında Deniz Bulutsuz, Zeynep Ocak, Şenay Ağgez, Sertaç Doğanay ve Tunahan Mert Topuz gibi sosyal medya ve sanat camiasından isimler de yer alıyor.

İddianamenin kabul edilmesi halinde 21 şüpheli, önümüzdeki günlerde mahkeme karşısına çıkacak.