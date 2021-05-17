Seyahat izin belgesi zorunlu mu?

Tam kapanma sürecinde en çok talep edilen belgelerden biri seyahat izin belgesi oldu. Tam kapanma sürecinde gelen kısıtlamaların ardından seyahat izin belgesi olmadan seyahat etmenin önü kesilirken, tam kapanma sürecinin tamamlanması ile birlikte bu uygulamada da değişikliğe gidildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, kademeli normalleşme sürecinde vatandaşlar seyahat izin belgesine ihtiyaç duymaksızın seyahatlerini gerçekleştirebilecekler.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Değerli misafirlerimiz; Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüş başlıyor. 17 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında yurtiçi uçuş biletlerinizi seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz seyahat belgeleri ile (uçak bileti, rezervasyon v.b) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler.”