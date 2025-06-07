Sezai Karakoç’un ‘Mona Roza’ şiirine ilham veren Muazzez Akkaya Giray hayatını kaybetti

Yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan Akkaya Giray, İstanbul’daki evinde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi gören Akkaya’nın sağlık durumunun son günlerde ağırlaştığı ve vefatına kadar evinde dinlendiği öğrenildi.

Muazzez Akkaya'nın cenaze programı belli oldu

Muazzez Akkaya Giray için cenaze töreni 9 Haziran Pazartesi günü İstanbul’daki Fenerbahçe Camisi’nde düzenlenecek. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası naaşı Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cemal Süreya'nın da büyük aşkı

Akkaya, Sezai Karakoç’un akrostiş tekniğiyle kaleme aldığı ve edebiyat dünyasında önemli bir yere sahip olan “Mona Roza” şiirinin ilham kaynağı olarak tanınıyordu. Aynı zamanda, ikinci yeni şiir akımının öncülerinden Cemal Süreya'nın da kendisine duyduğu aşk nedeniyle soyadındaki “y” harfini çıkardığı ifade edilmişti.

Sezai Karakoç’un vefatının ardından neler söyledi?

Muazzez Akkaya Giray, ilk kez 2021 yılında Sezai Karakoç’un vefatının ardından verdiği röportajda, Karakoç ve Cemal Süreya ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Akkaya, Karakoç’un şiirlerini bir şiir gecesinde okuduğunu ancak bu bağlılığı karşılık veremediğini dile getirerek, “Mona Roza’yı şiir gecesinde okuduğunda vallahi yakınlık duyamadım. Ben sebep olmadım inşallah. Keşke o kadar bağlı olmasaydı, evlenmemiş olmasına üzüldüm,” ifadelerini kullanmıştı.

Muazzez Akkaya Giray kimdir?

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 1930’da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948’de Kandilli Kız Lisesi’ni yatılı bitirmesinin ardından 1949’da Ankara’da Mülkiye Mektebi’nin maliye bölümüne girdi.

Akkaya, bu okulda Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya’yla aynı sınıfta okudu. Mülkiyeyle fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1954’te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, hazine avukatı olarak çalışmıştı.