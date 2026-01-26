Sıfır Atık Başkanı Samed Ağırbaş kimdir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Taraflar Konferansı'nın 31. Oturumu’nda (COP31) COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ın görevlendirildiğini duyurdu.

Samed Ağırbaş kimdir?

1994 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde doğan Samed Ağırbaş, Kadırga Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra mimarlık ve şehir planlama alanında lisans eğitimini tamamladı. Mississippi State Üniversitesi’nde işletme ve finans alanında yüksek lisans yapan Ağırbaş, akademik çalışmalarına Massachusetts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak devam etmektedir.

15 yaşından itibaren ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alan ve gençlik faaliyetlerine kurucu, başkan ve üye sıfatıyla katkıda bulunan Ağırbal, 2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmesi kapsamında yürütülen projelerde, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın Gönüllülük Programı Saha Koordinasyon Ekibi üyesi olarak görev almıştır.

2011 yılında, Kadırga Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenciyken "Liseli Girişimciler Kulübü" adlı gençlik grubunun kurulmasına öncülük etmiş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında İstanbul’daki liselerde girişimcilik kulüplerinin kurulmasını sağlamıştır. Proje, ilerleyen yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanarak 3.000’den fazla girişimcilik kulübünün açılmasına vesile olmuştur.

2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı seçilmiş, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi ve Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Çalışma Grubu başkanlıklarını da üstlenmiştir. Dünya İnsani Zirvesi'nin resmi Gençlik Forumu’nu koordine ederek, gençlerin insani yardımlardaki rolünü artırmaya yönelik eylem planlarının oluşturulmasına liderlik etmiştir.

Birleşmiş Milletler, OECD ve Avrupa Birliği gibi birçok uluslararası organizasyonda iklim değişikliği, çevre, sıfır atık ve şehircilik konularında önemli çalışmalar yürütmüş ve projelere liderlik etmiştir.

Gençlik, girişimcilik ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüş, Türkçe ve İngilizce yayımlanan Gece Gündüz İstanbul (Night and Day Istanbul) ve Sanatın Serüveni adlı kitapların yanı sıra Osmanlı Mimarisinde Tezyinat (Mimar Sinan’ın Eserleri) başlıklı akademik çalışmayı kaleme almıştır. Ayrıca sıfır atık, iklim değişikliği ve şehircilik konularında birçok makale yazmıştır.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) İcra Direktörünün Özel Danışmanı ve UN-HABITAT Doğu Avrupa ve Orta Asya Danışmanı olarak görev yapmış, BM üyesi ülkeler ve BM kurumları arasındaki ilişkilerin koordinasyonunu sağlamış ve çeşitli projelere liderlik etmiştir. Birleşmiş Milletler'deki çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Halen Sıfır Atık Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürülebilirlik, çevre ve gençlik çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası projeler yürütmektedir. İleri seviyede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Portekizce bilmektedir.