'Sıfır Tolerans' krizi: Hadise'nin Narin Güran'a ithaf ettiği şarkıya sosyal medyada tepki yağdı!

Ünlü şarkıcı Hadise’nin, Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran için söylediği şarkı sosyal medyada büyük tepki topladı. O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programında sahne alan Hadise, “Sıfır Tolerans” adlı şarkısını Narin Güran’a ithaf etti. Bu seçim, gerek sosyal medyada gerekse ünlü isimler arasında tartışmalara neden oldu.

"Bu şarkıyı Narinlerimiz için söylüyorum"

Hadise, performansı öncesinde yaptığı konuşmada, “Bu şarkıyı Narinlerimiz için söylüyorum. Umarım yeni yılda böyle haberlerle karşı karşıya kalmayız. Narinlerimizi kaybetmeyiz” ifadelerini kullandı. Ancak, aşk şarkısı olarak bilinen “Sıfır Tolerans”ın seçimi, izleyiciler tarafından “uygunsuz” bulundu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan performans için kullanıcılar, “Bu şarkı şaka mı?”, “Şuursuzluk bu!” ve “Narin için böyle bir şarkıyı seçmek akıl dışı” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

Demet Akalın’dan sert eleştiri

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Hadise’nin performansına sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından “Kusucam” yazarak tepkisini gösteren Akalın'ın paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.