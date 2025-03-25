Siirt’te gökyüzünde spiral cisim merak uyandırdı

Türkiye’nin birçok bölgesinde görülen spiral cisim, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Gümüşsuyu köyünde de gözlemlendi.

Gece saatlerinde evlerinin balkonuna çıktıklarında gökyüzünde parlak ve yuvarlak bir cisim fark eden köy sakinleri, şaşkınlık içinde cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Çekilen görüntüde, tanımlanamayan cismin sürekli renk değiştirdiği ve gökyüzünde sabit durduğu görüldü.

Cismin havada donarak kristalleşen yakıt partiküllerinin güneş ışığını yansıtmasıyla oluştuğu ve herhangi bir tehlike arz etmediği belirtiliyor.