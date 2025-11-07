Sinop’ta oltayla yakalanan dev levrek 9 bin liraya satıldı

Sinop'ta oltayla yakalanan dev deniz levreği 9 bin liraya alıcı buldu.

Balığı satan Erdoğan Doğan, deniz levreğinin piyasada en değerli balık türlerinden biri olduğunu belirterek, “Bu boyutta bir levrek çok nadir çıkar. Özenle temizlendi, ister buğulama, ister ızgara, ister şiş yapılabilir. Lezzeti tartışılmaz” dedi.

Dev levrek kısa sürede alıcı bulurken, kilosu yaklaşık 1.500 TL’ye denk gelen satış fiyatı da balıkseverlerin ilgisini çekti.