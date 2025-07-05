Sivas’ın gizli hazinesi: Divriği’deki şeytan şehri görenleri büyülüyor

Sivas’ın Divriği ilçesinde yer alan ve halk arasında “Şeytan Şehri” olarak bilinen kayalık alan, binlerce yıllık jeolojik dönüşümün oluşturduğu sıra dışı yapısıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Divriği ilçesine bağlı Maltepe köyünün yaklaşık 3 kilometre uzağında bulunan bu etkileyici doğal yapı, yüzeysel erozyon, yağmur ve sel gibi doğal etkenlerin milyonlarca yıl boyunca kayaları aşındırmasıyla oluştu. Sedimanter (tortul) özellik taşıyan bu kayaçların, zamanla hayvan ya da insan figürlerini andıran şekillere bürünmesi, halk arasında mistik bir anlam yüklenmesine neden oldu.

Gölge oyunları ve rüzgar sesiyle birleşen atmosfer: “Şeytan Kayalıkları”

Kum taşı yapısına sahip kayalıklar, gün batımında oluşan gölgelerle birlikte daha da gizemli bir görünüm alıyor. Ay ışığının yansıması ve rüzgârın çıkardığı uğultuyla birleşen bu atmosfer, bölge halkı tarafından buraya “Şeytan Şehri” denilmesine neden olmuş. Görüntüsü ürkütücü gibi görünse de, doğal yapısı, renk geçişleri ve simetrik olmayan formlarıyla kayalıklar adeta bir görsel şölen sunuyor.

Yaz aylarında doğaseverlerin uğrak noktası

Özellikle yaz mevsiminde trekking ve fotoğrafçılıkla ilgilenen doğaseverlerin ilgisini çeken Şeytan Şehri, havadan görüntülenen görkemiyle de dikkat çekiyor. Bölgede henüz resmi bir turizm altyapısı bulunmasa da sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde her geçen gün daha fazla kişi bu eşsiz doğa oluşumunu keşfetmeye geliyor.

“Sadece Ulu Cami değil, Divriği’nin doğası da turizm değeri taşıyor”

Yöre halkından Nuri Budak, bölgenin daha fazla tanıtılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Divriği denince akla hep Ulu Cami gelir ama burası sadece tarihiyle değil, doğasıyla da önemli bir turizm merkezi olabilir. Şeytan Kayalıkları gibi oluşumlar, ilçemize ekonomik anlamda ciddi katkı sağlayabilir. Yollar iyileştirilirse burası adeta Sivas’ın Peri Bacaları olur. Bu eşsiz yapı, mutlaka değerlendirilmeli.”