Türk müziğinin efsanevi isimlerinden İlhan Şeşen’den acı haber geldi. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören 76 yaşındaki usta sanatçı, yaşamını yitirdi.

Şeşen'in ailesi acı haberi sosyal medyadan paylaştıkları şu ifadeler ile duyurdu:

'Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. tüm sevenlerinin başı sağ olsun'

Sanat camiasından ve hayranlarından İlhan Şeşen’in vefatı sonrası başsağlığı mesajları yağarken, cenaze törenine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor

İlhan Şeşen kimdir?

İlhan Şeşen, sadece sesiyle değil, besteci kimliğiyle de Türk müziğine önemli katkılar sağladı. “Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi unutulmaz eserleriyle hafızalarda yer edinen sanatçı, Türkiye'nin dört bir yanında geniş bir hayran kitlesine sahipti.

Müziğe ve sanata adanmış bir ömür

1948 yılında Manisa’da doğan İlhan Şeşen, 1968’de dans müziği orkestralarında şarkı söyleyerek müziğe adım attı. 1971’de çıkardığı Kavga adlı 45’liğiyle dikkat çeken Şeşen, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 10 yıl avukatlık yaptı. Ancak müzik tutkusunu bırakmayarak 1983 yılında yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken’i kurdu.

Hit şarkıların ardındaki isim

Söz yazarı ve besteci kimliğiyle de hafızalara kazınan Şeşen, birçok sanatçıya unutulmaz şarkılar verdi. Ayşegül Aldinç'in “Farketmez”, Nükhet Duru’nun “Aşık Oluyorum Eyvah”, Leman Sam’ın “Rüzgar” ve “Ayrılığa Dayanamam”, Kenan Doğulu’nun “Ellerimde Çiçekler”, Yonca Lodi’nin “Aşk Layık Olanda Kalmalı” gibi şarkıların arkasında onun imzası vardı.

Kamera karşısında da iz bıraktı

İlhan Şeşen sadece müzikle değil, oyunculukla da sanat dünyasına katkı sundu. “Aliye”, “Çocuğun Var Derdin Var”, “Gönülçelen”, “Mühürlü Güller” ve “Anadolu Kartalları” gibi dizi ve filmlerde rol aldı.