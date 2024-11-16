Son Dakika: Kızı otopsi raporunu açıkladı: Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu!

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül'de ABD'nin Miami kentinde bulunan evinde hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçının ani ölümü, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratmıştı. Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin otopsi tamamlanan yeşilçam yıldızının ölüm nedeni açıklandı.

Ahu Tuğba neden öldü, ölüm sebebi ne?

Milliyet'in haberine göre; Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin ölümünden sonra otopsi yapılmasını talep ettiğini belirterek, "Ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan vardı. Otopsi sonucu doğal (natural) ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni Hipertansif Kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş” ifadelerini kullandı.

Cenazesi Türkiye’ye getirildi

Annesinin ölüm haberinin ardından büyük bir yas yaşadığını dile getiren Calvin, Ahu Tuğba’nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi sürecinde pek çok kişinin yardım ettiğini söyledi. Anjelik Calvin, “Cenazeyi Türkiye’ye getirebilmek için Selçuk Akdağ, Nurettin Soydan ve Mevlüt Çavuşoğlu gibi isimler destek oldular. Cenaze işlemleri için 10 bin doları aşan masraflar yapıldı ama önemli olan onu Allah katına uğurlayabilmekti” dedi.