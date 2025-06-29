Ünlü spor spikeri Sabri Ugan Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Ugan’ın, beyin damarlarında oluşan tıkanıklık sonucu entübe edilmişti. Bugün Ugan'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Sabri Ugan kimdir?

24 Mayıs 1963 tarihinde Sakarya’da dünyaya gelen Sabri Ugan, Türk spor basınının efsanevi isimlerinden biridir. Uzun yıllar memleketi Sakarya’da yaşayan Ugan, mesleki kariyerine 1985 yılında Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. Spor alanındaki yetkinliği ve habercilik başarısı sayesinde 1991 yılında gazetenin spor müdürü görevine getirildi.

Gazetedeki çalışmaları sırasında Sakaryaspor’un maçlarını anlatmaya başlayan Ugan, böylece spikerlik kariyerine ilk adımını atmış oldu. Anlatım gücü ve kendine özgü üslubuyla kısa sürede dikkat çeken Ugan, 1994 yılında Kanal 6 tarafından editör olarak transfer edildi. Buradan Star TV'ye geçiş yaptı ve burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere pek çok önemli maçı spiker olarak seslendirdi.

Doğan Grubu’ndan ayrıldıktan sonra farklı televizyon kanallarında da görev yapan Sabri Ugan, sadece futbolda değil, sporun birçok dalında spikerlik yaptı. Spor basınına unutulmaz anlatımlarıyla damga vuran Ugan’ın, futbolcu Arda Turan’ın hayatını anlattığı “Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan” adlı bir kitabı da bulunmaktadır.

Uzun bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Sabri Ugan, beyin damarlarında oluşan tıkanıklık nedeniyle entübe edildi.