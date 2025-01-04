Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatıldı.

Yasa dışı bahis sitesinin reklamı için Malta'da düzenlenen konserde DJ olarak sahne aldığı iddia edilen Kerimcan Durmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Kasım 2024 tarihinde de Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ikili hakim karşısına çıkmıştı.

Kerimcan Durmaz kimdir?

2 Kasım 1994 İstanbul doğumlu olan Kerimcan Durmaz DJ, makyör ve sosyal medya fenomeni olarak tanılıyor.

Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye giden Durmaz burada makyör olarak çalıştı.

2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolarla sosyal medyaya tanınmaya başladı. Kerimcan Durmaz daha sonra İstanbul'a dönerek DJ'lik yapmaya başladı.

Make-Up Artist olarak da bilinen Durmaz, yakın dönemde kendi adını taşıyan bir kozmetik markası çıkardı.

27 Aralık 2020 tarihinde ilk teklisi Peşimde'yi yayımladığını duyurdu. Durmaz, kendine ait sosyal medya hesaplarından video içerikler üretmeye devam ediyor.

Durmaz'ın ayrıca, COVID-19 sürecinde Instagram'dan 65 üstü yaşlı vatandaşları hedef alan, "Çıkın dışarı, geberin. Bazılarınız gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz?" sözleri büyük olay yaratmıştı.

Durmaz'la ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edilmişti.