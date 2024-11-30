Sosyal medya ikiye bölündü: Vedat Milor'dan işletmeciye mahremiyet çıkışı: Ben maymun değilim

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, YouTube kanalı için çektiği bir videoda, İstanbul’da gittiği bir restoranda izinsiz görüntülerinin kaydedildiğini belirterek tepki gösterdi. Programında bu durumu ele alan Milor, işletmeciye sert ifadelerle rahatsızlığını dile getirdi ve mahremiyet ihlalinin profesyonel bir etik sorun olduğunu vurguladı.

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, YouTube kanalı için gittiği İstanbul'daki bir restoranda yaşadığı deneyimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Restoranda izinsiz şekilde fotoğraf ve video çekildiğini belirten Milor, işletmeciye sert ifadelerle tepki gösterdi ve bu davranışların kendisini "kullanılmış" hissettirdiğini söyledi.

"Kendimi kullanılmış ve istismar edilmiş hissettim"

Milor, programında yaşadığı durumu şu sözlerle aktardı:

"Hem burada arkamda durup fotoğraf çektiniz hem de oradan arkadaş çekti. Ben bunlara rıza göstermedim. Burada yemek yerken fotoğraf çekmek benim özelime karışmak oluyor. Bu durum beni gerçekten rencide etti. Çünkü ben burada oynayan maymun değilim. Başka gurmeler gibi de değilim. Ben buraya gelir, rahatsız edilmek istemem. İzleyiciler bilsin; bu benim için bir zevk değil. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum ve strese giriyorum. O yüzden giderek artık belki alakamı tamamen keseceğim Türkiye’yle. Bu, benim için ciddi bir sorun."

"Konuşuldukça medeniyetten uzaklaşılıyor"

İşletmecinin durumu açıklama çabalarını da eleştiren Milor, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey söylememenizi rica edeceğim, cevap vermemenizi rica edeceğim. Arkamdan konuşabilirsiniz. Ben hayatta hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem. Kendimi kullanılmış, istismar edilmiş hissederim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha fazla medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Hiç estağfurullah demeyin."

"Bu davranışlar beni yemek yeme zevkinden tamamen koparıyor"

Mahremiyet ihlaline karşı oldukça net bir tavır sergileyen Milor, izinsiz çekimlerin bir insanın özel alanına saygısızlık olduğunu belirtti. Milor, yemek değerlendirmesi yaparken izinsiz görüntü alınmasının mesleki hassasiyetlerine aykırı olduğunu vurguladı ve "Bu davranışlar beni yemek yeme zevkinden tamamen koparıyor" dedi.

Sosyal medya ikiye bölündü

Vedat Milor’un tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, gastronomi yazarını mahremiyetine gösterdiği hassasiyet nedeniyle desteklerken, bazıları üslubunun sert olduğunu savundu. Milor, "Bu durum yalnızca benim değil, herkesin mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu konuda farkındalık yaratmayı amaçladım" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Vedat Milor'un konuya ilişkin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

* Sevgili İzleyiciler, bu video sonrası gelen eleştirileri dikkatle okudum ve bir konuya açıklık getirmek istiyorum: Yaşanan olay, yalnızca bir fotoğraf çekimi değildi. Mekan çalışanlarından birinin, iznim olmadan uzun süre video çekmesi ve bu sırada kendisine "Tabelayı da al" gibi ifadeler kullanılması, meselenin mahremiyetin ötesinde profesyonel bir etik sorunu olduğunu gösterdi.

* Bu durum, bir insanın mahremiyetine ve özeline saygı duyulması gerektiğini hatırlatmak açısından önemliydi. Çünkü ne yazık ki bu tür izinsiz çekimlerle sık sık karşılaşıyorum. Bu video aracılığıyla, yalnızca kendim için değil, benzer durumlar yaşayan herkes için bir farkındalık yaratmak istedim.

* Bu meseleyi dile getirme şeklim bazı izleyiciler tarafından sert bulunmuş olabilir. Ancak bu durumun kamera önünde ele alınmasının, benzer davranışları tekrar etmeyi düşünebilecek kişiler üzerinde bir caydırıcılık etkisi yaratabileceğini düşündüm. Hepimiz, başkalarının mahremiyetine ve sınırlarına daha çok özen göstermeyi öğrenmeliyiz.

* Elbette, her zaman ideal bir üslubu tutturmak mümkün olmayabilir. Ancak bu olay, yalnızca benim kişisel rahatsızlığım değil, aynı zamanda karşılıklı saygı ve etik davranışlara olan ihtiyacımızın bir örneğiydi.

* Hepinize geri bildirimleriniz için teşekkür ederim. Yemek, keyif ve paylaşım için bir araç olmalı. Ancak bunu yaparken, sınırlarımıza saygı gösterilmesini istemek hepimizin hakkı. Bu tür konulara dikkat çekmek adına bu durumu dile getirdim. Sevgiler ve saygılar, Vedat Milor