Fenomen Kadir Hoca tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Sosyal medyada Kadir Hoca olarak bilinen Kadir Özkaraaslan tutuklandı
Sosyal medyada “Kadir Hoca” olarak bilinen Kadir Özkaraaslan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Fitness içerikleri, motivasyon videoları ve “yaşam koçu” kimliğiyle tanınan Özkaraaslan’ın, birkaç ay önce YouTube kanalında yayımladığı “Sosyal Akademi” başlıklı videoda kullandığı ifadeler üzerine hakkında inceleme başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özkaraaslan, çıkarıldığı mahkemece “halkı kin ve nefrete sürükleme” suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
