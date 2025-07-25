South Park 2.5 yıl aradan sonra geri döndü: Trump ve şeytan aynı yatakta!

İki buçuk yıl aradan sonra ekranlara dönen South Park, 27. sezonun ilk bölümüyle yine tartışma yarattı.

1997’den bu yana yayınlanan, siyasi hiciv ve tabu yıkıcı mizahıyla tanınan South Park, yeni sezonunda ABD Başkanı Donald Trump’ı sert biçimde eleştirdi.

“Sermon on the Mount” (Dağdaki Vaaz) adını taşıyan bölümde, Trump’ın şeytanla aynı yatağa girmesi, penisinden yakınması ve Jeffrey Epstein göndermeleri öne çıktı.

Başkan Trump, dizide “Benimle dalga geçen bedelini öder” diyerek şeytanla yatağa giriyor ve ardından şeytanla arasında geçen diyalogda penis boyuyla dalga geçiliyor.

Dizide Trump ayrıca, Beyaz Saray’ın duvarlarına çıplak portrelerini astığı sahnede betimleniyor.

Paramount da hedefteydi

Dizinin yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone, bu kez yalnızca Trump’la sınırlı kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde dizinin küresel yayın haklarını 1,5 milyar dolara satın alan Paramount da bölümde sert şekilde eleştirildi.

Bölümde, Paramount’un Trump’ın açtığı “seçmene müdahale” davasını sonuçlandırmak için 16 milyon dolar ödediği ve CBS’te yayınlanan “The Late Show”u yayından kaldırma kararı alması alay konusu yapıldı.

Beyaz Saray’dan sert tepki: Solun ikiyüzlülüğü sınır tanımıyor

Bölümün ardından, Beyaz Saray cephesinden açıklama gecikmedi. Variety dergisine konuşan Beyaz Saray sözcüsü Taylor Rogers, South Park’ı ve onu övenleri “ikiyüzlülükle” suçladı.

Rogers konuya ilişkin açıklamasında “Sol kesimin ikiyüzlülüğünün sonu yok. Yıllarca ‘South Park’a ‘hakaret içeriyor’ diye saldırdılar, şimdi ise övgüler diziyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca diziyi “ilhamdan yoksun fikirlerle gündemde kalmaya çalışan dördüncü sınıf bir yapım” olarak nitelendiren Rogers, Trump’ın altı ayda diğer başkanlardan daha fazla vaadi yerine getirdiğini savunarak “Herhangi bir TV programı bu başarı serisini bozamaz” dedi.