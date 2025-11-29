Spotify Wrapped (özet) 2025 yayınladı mı, ne zaman yayınlanacak?

Spotify Wrapped 2025 raporu heyecanla bekleniyor. Yıllık bir özet çalışması olan Spotify Wrapped 2025'e ilgi bir hayli yüksek... Tarihler yaklaştıkça "Spotify Wrapped 2025 ne zaman yayınlanacak" sorusu da hızlanıyor. İşte geçen sene yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...

Spotify Wrapped 2025 yayınladı mı?

Spotify Wrapped 2025 henüz yayınlanmadı. Geçen yıl bu rapor 4 Aralık 2024 tarihinde kullanıcılarla paylaşılmıştı. Bu yıl da gözler aralık ayının ilk haftasında olacak.

Spotify Wrapped nedir?

Spotify Wrapped, her yılın sonunda popüler müzik ve podcast yayın platformu Spotify'ın kullanıcıları için hazırladığı kişiselleştirilmiş bir özet raporudur.

Bu rapor, o yıl boyunca platformda dinlediğiniz müzik ve podcast verilerini analiz ederek size özel istatistikler ve eğilimler sunar.