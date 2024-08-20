Suavi konserinde tansiyon yükseldi! Ünlü sanatçıdan ilk açıklama

İstanbul’un Beykoz ilçesinde ’19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü’ vesilesiyle özel bir kutlama gerçekleşti. Beykoz Belediyesi’nin düzenlediğin kutlamada sanatçı Suavi de sahne aldı.

Suavi’nin konseri sırasında bir grup tarafından protesto düzenlendi. Suavi ‘Sen de Başını Alıp Gitme’ şarkısını seslendirirken grup “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı attı.

Suavi konser sonrası X (Twitter) hesabından kısa bir açıklama paylaştı. Suavi’nin paylaşımı şöyle:

* Dünya Beykozlular gününde çok keyifli bir sahne, eylenceli bir gece yaşadık. Katkı verenlere, benimle birlikte söyleyenlere ve ev sahipliği yapan Alaattin Köseler başkana ve ekibine içten teşekkürler. Gayrısı ‘teferruat.

Suavi konserinde yaşanan protesto sosyal medyada gündem oldu. Sanatçı dostları ve sevenleri Suavi'ye destek açıklaması yaparken, protestoculara tepki gösterdi.

Destek mesajı yağdı

X'te Suavi'nin 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası büyük yıkım yaşayan Hatay’da depremzedeler için çalıştığı hatırlatıldı.

Ünlü sunucu ve yazar Yekta Kopan da Suavi konserinde yaşananlar tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Kopan, Suavi’nin Hatay’daki çalışmalarını anımsatırken şunları yazdı:

Tam da “Ekmeğimi böldüm de yedim” derken…Tam da bu sabah Hatay yine bir depremle sarsılmışken. Suavi bugün sarsılan Hatay’da, 6 Şubat depremi sonrasında, aylarca depremzedeler için çalışmıştı… Tam da Suavi’nin dediği gibi: “Gerisi teferruat”.

Şarkıcı ve söz yazarı Servet Kocayakaya da “Suavi, bir yıl boyunca Hataylı depremzedelere bizzat kendi elleriyle yemek yaptı, dağıttı. Aylarca evini görmedi. Bunların terörist dediği insanların nerdeyse tamamı bu dünyanın en iyi kalpli insanlarıdır, emin olun” paylaşımı yaptı.