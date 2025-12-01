SURVIVOR 2026 BAŞLAMA TARİHİ: Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor?
TV ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor, 2026 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Kadroya dahil edilecek isimler de tek tek belirlenmeye başlıyor. Programı yakından takip eden seyirciler, yarışmacı listesinin netleşmesini ve parkurların açılacağı günü merakla bekliyor. Bu nedenle "2026 Survivor ne zaman başlıyor" sorusu artıyor.
2026 Survivor için geri sayıma geçildi. Yeni sezonun başlamasına sayılı haftalar kaldı ve izleyiciler bir yandan yarışmanın başlangıç tarihini bir yandan da kadrodaki isimleri merak ediyor. İşte muhtemel tarihler...
Survivor ne zaman başlıyor?
Survivor başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Geçen yıl yarışma 1 Ocak Pazartesi başlamıştı. Bu yılda Survivor 2026'nın 1 Ocak'ta başlaması bekleniyor.
Survivor yarışmacıları
Bayhan
Keremcem
Dilan Çıtak
Mert Nobre
Serhan Onat
Meryem boz
Murat Arkın
Deniz Çatalbaş
Selen Görgüzel
Seren Ay Çetin
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
ve Başak Cücü