SURVIVOR BANŞANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU? 2026 Survivor ne zaman başlayacak?

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından Survivor için yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. 2026 sezonunda yarışacak ünlüler ve gönüllüler kadrosu netlik kazandı. Yeni yıl yaklaşırken izleyiciler yayın tarihine odaklanmış durumda. Sıkça "2026 Survivor ne zaman başlayacak" sorusuna cevap aranıyor.

2026 Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor’ın 2026 sezonu için kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl program 1 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi ve Survivor 2026’nın 1 Ocak tarihinde yayın hayatına başlaması bekleniyor.

Survivor ünlüler

Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan

Survivor gönüllüler

Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü.