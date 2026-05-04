Survivor Bayhan'a ne oldu? Bayhan'ın hastalığı ne, elendi mi?

Survivor'da 18. haftaya girildi. Bu akşam yarışmacılar dokunulmazlık oyununa çıkacaklar. Yeni bölüme bir kez daha sakatlıklar damga vururken Bayhan hastaneye kaldırılıyor. Fragmanı izleyen seyirciler korkuya kapılırken art arda "Survivor Bayhan'a ne oldu", "Bayhan'ın hastalığı ne" sorusunu yanıt aranıyor.

Bayhan'ın rahatsızlığı henüz bilinmiyor. Mert Nobre, Bayhan'ın bir anda yere yığıldığını, hareket etmediğini ve kanlar içinde olduğunu belirtti.

Acun Ilıcalı ise konseyde yaptığı açıklamada "Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan’ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu" dedi.