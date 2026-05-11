Survivor Bayhan'a ne oldu, yarışmadan ayrıldı mı? Bayhan elendi mi? Hastalığı ne?

Survivor'da geçen hafta Bayhan kanlar içinde kaldı ve acil şekilde hastaneye kaldırıldı. Bayhan'ın akıbeti merak edilirken bugünkü bölümde ünlü şarkıcı yaşananları anlatacak. Bayhan'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği sürekli araştırılıyor.

Ünlü şarkıcının yarışmaya devam edip etmeyeceği henüz netleşmedi. Fragmanda Bayhan küçük bir operasyon geçirdiğini, çok fazla kan kaybettiğini anlatarak ölümden döndüğünü belirtti.

Bayhan'ın durumu ile ilgili bu akşam Acun Ilıcalı'nın bir açıklama yapması bekleniyor.