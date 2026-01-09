Survivor bu akşam yok mu? Survivor yeni bölüm neden yok? TV8 yayın akışı (9 Ocak 2026)

Survivor 2026 renkli yarışmacılarıyla her gün seyirci karşısına çıkarken bu akşam olmayacak. Yayın akışında yeni bölümü görmeyenler hayal kırıklığı yaşarken bilgi almak adına "Survivor yeni bölüm neden yok" sorusu geliyor.

Survivor yeni bölüm neden yok?

İzleyicilerin heyecanla beklediği Survivor bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Survivor'ın yerine MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yer alacak. Bu nedenle yeni bölüm 10 Ocak Cumartesi ekrana gelecek.

TV8 yayın akışı (9 Ocak 2026)

06.00 – Tuzak (Dizi)

07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık / yeni bölüm (Program)

09.00 – Gel Konuşalım / canlı (Program)

12.30 – Zahide Yetiş’le Sence? / yeni bölüm (Program)

16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz / yeni bölüm (Yarışma)

20.00 – MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / yeni bölüm (Yarışma)

00.15 – Survivor Ekstra / canlı (Program)

01.30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular / yeni bölüm (Program)

03.30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yarışma)