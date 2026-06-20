Survivor şampiyonu kim oldu? 2026 Survivor'da birinci olan kim?

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Ocak ayında başlayan Survivor 2026'nın final bölümü dün akşam ekrana geldi. Son ikiye kalan Nagihan ile Nobre kıran kırana bir mücadele sergiledi. Canlı yayında seyirci önünde gerçekleşen müsabakalar büyük bir heyecana sahne olurken şimdi "Survivor şampiyonu kim oldu" sorusu revaçta...

Survivor şampiyonu kim oldu?

Survivor şampiyonluk gecesinde sezon boyunca etkili performans sergileyen Mert Nobre finalde de başarılı atışlar yaptı. İlk tur 8-1, ikinci tur da 8-7 tamamlandı ve Nobre şampiyonluğunu ilan etti. Nagihan Karadere ise ikinci oldu.

Mert Nobre kupayı eşi ve kızıyla kaldırdı.