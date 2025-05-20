Survivor'da her pazartesi günü olduğu gibi yine bir eleme gecesi yaşandı. Eleme adayı isimler düelloda kozlarını paylaştı. En kötü performansı sergileyen isim adaya veda etti. Şimdi sıklıkla "Survivor'da kim elendi" sorusu yöneltiliyor.

Survivor'da kim elendi?

Bu hafta Surviyor'da dokunulmazlık oyunlarının galibi Gönüllüler oldu. Meryem, Aycan, İsmail ve Hikmet eleme potasında yer aldılar. Eşleşmelerde İsmail ve Meryem son ikiye kalırken Meryem'e yenilen İsmail Balaban yarışmaya veda etti.

Balaban gözyaşlarına hakim olamadı

Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan İsmail Balaban, son dönemde mental olarak zorluklar yaşadığını belirtti. "Odaklanmakta zorlanıyordum. İçsel gelgitlerim vardı, biriken duygularla baş etmekte güçlük çektim," dedi. Yarışmanın kendisi için oldukça zorlu geçtiğini ifade eden Balaban, "Kendi sınırlarımda dolaşmaya başladım, hatta zaman zaman tehlikeli sınırlara yaklaştım. Düelloda tam kapasitemle mücadele ettiğimi söyleyemem. Aklımda farklı gerginlikler vardı. Survivor, dışarıdan göründüğünden çok daha zor bir yer," sözleriyle yaşadığı süreci özetledi.