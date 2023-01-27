Süt ve sarımsakla gelen mucize! Bu ikili birlikte tüketildiğinde faydaları saymakla bitmiyor

Süt ve sarımsağın çok faydalı besinler olduğunu bilmeyen yok. Her gün mutlaka kullandığımız, evlerden eksik olmayan bu iki gıdanın birlikte de tüketilebildiğini biliyor muydunuz? Süt ve sarımsak beraber tüketildiği zaman doğal antibiyotik olmaktan öksürüğe iyi gelmeye kadar pek çok fayda sağlar. İşte sarımsak ve sütün mucizevi etkileri!

Kolesterolü Dengeler

Süt ve sarımsak birlikte tüketildiğinde kötü kolesterolü düşürerek kolesterolün dengelenmesini sağlar. Ayrıca pıhtı oluşumunu engelleyerek kötü kolesterolü azaltır. Kalp ve damar sağlığınıza iyi gelir.

Gribal Enfeksiyonlara Karşı Koruma Sağlar

Grip, soğuk algınlığı ve zatürreye karşı koruyucudur. Böyle gribal hastalıklara yakalandığınızda sarımsak ve sütü birlikte tüketirseniz daha çabuk toparlanabilirsiniz.

Uykusuzluk Sorununa İyi Gelir

Gece yatmadan önce bir bardak sarımsaklı süt içerseniz vücudunuz rahatlar ve kolayca uykuya dalarsınız.

Cildinizi Temizler ve Besler

Sarımsaklı sütün cildi arındırıcı özelliği vardır. Sivilce lekeleri gibi cilt sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Akneleri giderir ve cildinizin daha güzel olmasını sağlar.

Saçları Canlandırır

Süt ve sarımsak karışımı ile hazırlanan maskeler saçları onarır, köklerden uçlara kadar besler ve canlandırır. Ayrıca saçınızın parlamasını da sağlar.

Astıma ve Kuru Öksürüğe Karşı Etkilidir

Boğazı rahatlatan süt ve sarımsak karışımı, astım ve alerjik nezlenin neden olduğu rahatsızlıkları gidermede etkili olur.

Karaciğeri Temizler

Karaciğerdeki toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Karaciğer yağlanması, karaciğer yetmezliği gibi rahatsızlıkların giderilmesinde destekleyici tedavi olarak süt ve sarımsak karışımından yararlanılır. Detoks etkisiyle karaciğerinizin hasar görmesini engeller. Ayrıca sarılık sorununu çözmeye yardımcı olur.

Eklem Ağrılarını Azaltır

Sarımsak ve süt karışımı bacak, kol ve kalça gibi eklem ağrılarına iyi gelir. Kireçlenmeden kaynaklanan ağrıların giderilmesinde etkili olur.

Süt ve sarımsak karışımı bütün bunların yanı sıra bağırsak parazitlerini temizler, vücuttaki ödemin atılmasını sağlayarak zayıflamaya destek olur, anne sütünü artırır ve kadınlardaki yumurtalık kisti tedavisinde kullanılır. Sarımsakta bulunan kükürt, akciğer rahatsızlıklarının oluşmasının önüne geçer.

Süt ve Sarımsak Karışımı Nasıl Elde Edilir?

Bu kadar faydası olan süt ve sarımsak karışımını kolayca hazırlayabilirsiniz. Bunun için 10 diş sarımsağın kabuklarını soyup yıkayın. Ardından sarımsakları iri iri doğrayın. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su ve doğradığınız sarımsakları bir tencereye alıp orta ateşte karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp süzün. Süzdüğünüz karışımı ılımaya bırakın. Tadı acı gelirse içerisine bal ilave edip tüketebilirsiniz. Ancak bu karışım, süte ya da sarımsağa hassasiyeti olanlar ya da gebelik gibi özel bir dönemden geçenlerde yan etkiler gösterebilir. Bu nedenle karışımı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmamalısınız.