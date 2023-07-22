SWAROVSKI’den Steven Meisel imzalı “Metamorphosis" kampanyası

Swarovski, Kreatif Direktör Giovanna Engelbert tarafından tasarlanmış ve makyaj sanatçısı Dame Pat McGrath tarafından hayata getirilmiş yeni marka kampanyası Metamorphosis’i, moda fotoğrafçısı Steven Meisel’in imzası ile sunuyor.

Metamorphosis adını taşıyan kampanya, kişinin kendini neşeyle ifade edebilmesi ve kristallerin dönüştürücü gücü ile öne çıkıyor. McGrath’in makyaj sanatını tropikal bir bitki örtüsü ve fauna olarak kullanan kampanyada, Swarovski’nin Florere, Idyllia, Gema, Dextera ve Millenia mücevher aileleri fantastik bir ışığın altında farklı dünya dışı yaratıklarla temsil edilerek yeniden yorum kazanıyor.

Doğal dünyanın mucizeleri

Swarovski’nin efsanevi mücevher tasarımlarını birbirinden farklı Kelebek, Papağan, Ananas ve Kaplumbağa kişilikleriyle hayata getiren Meisel’in her bir karakteri neşeli taşkınlığa ve doğal dünyanın mucizelerine dair canlı birer örnek. Swarovski’nin Avusturya mirasından alınan ilhamla şekillenen kampanya, on sekizinci yüzyılda Viyana’nın Schönbrunn Sarayı’nda İmparatoriçe Maria-Theresa tarafından yaratılan büyülü bahçe odalarına dair izler taşıyor.

“Maria-Theresa’nın bahçe odalarının ilk çıkış noktası, imparatoriçenin rüyaları. Doğal hâline bırakıldığında asla aynı yaşam alanını paylaşmayacak, dünyanın dört bir yanından gelen egzotik flora ve fauna murallarıyla donatılmış fantastik odacıklardan söz ediyoruz. Ben de aynı şekilde doğada var olmayan fakat aynı neşeyi yansıtabilen, büyülü bir kristal bahçe yaratmak istedim”, diyor Swarovski’nin Kreatif Direktörü Giovanna Engelbert.. Mücevher parçaları Swarovski’nin kristalize bahçesinde bir araya gelerek, tropikal meyveler, egzotik kuşlar ve hayvanlar fantasyaratıklara dönüşüyor.

KARAKTERLER

KELEBEK: Yumurtadan tırtıl hâline ve ardından kozalarına giren kelebekler, doğanın belki de en olağanüstü dönüşümlerinden birini yaşar. Kozasından kaçtıktan sonra çiçekten çiçeğe kanat çırpma özgürlüğüne sahip olan kelebek, yeni ve narin kanatlarını olasılıklarla dolu bir dünyaya açar. Kelebek, özgür ruhu ve korkusuzluğuyla Florere ailesinden yükseliyor.

PAPAĞAN:Papağan gücü ve bireyselliği temsil eder. Kuş dünyasında kendini ifade edebilme kabiliyetiyle öne çıkan papağan inanılmaz derecede sosyal bir yaratık ve maceracı bir ruh. Swarovski’nin Papağanı, bakışlarından çıkan ışıltıyla etkileyici bir izlenim bırakıyor. Idyllia ailesinden baş kaldırma ve punk ruhuyla çıkan tavizsiz cesur karakter, olağan dışı bir öz güvene sahip.

ANANAS: Hayatına ufak tefek çiçeklere sahip küçük bir çalı olarak başlayan ananas, dikenli dış kabuğuyla tatlı mı tatlı bir meyveyi gizleyen nefis bir tropikal lezzete dönüşür. Swarovski’nin hayal ettiği Ananas, doğanın dönüştürücü gücüne ve en beklenmeyenlerin güzelliğine dair somut bir örnek. Bolluğu temsil eden ve keskin çizgileri ve koyu yeşil esintiler taşıyor.

KAPLUMBAĞA: Uzun bir ömrü temsil eden kaplumbağa, benzersiz kabuk mimarisiyle durağanlık, düşüncelilik ve büyüleyicilik aşamalarından geçerek kendi başkalaşımını oluşturur. Millenia ailesinden ilham alan, dayanıklılık, sakinlik ve baştan çıkarıcı bir durgunluk yayan Swarovski’nin Kaplumbağası, ışıltılı yeşil ve göz alıcı pembe tonlarıyla dikkatleri üzerine çekerek etkileyici bir duruş sergiliyor. Zamana karşı koyan zarafete dair asil bir övgü.