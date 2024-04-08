Tabiat parklar bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Nagihan KALSIN / ANKARA

Genel Müdürlüğün yetki ve sorumluluğundaki milli parklar ve tabiat parkları, havası, suyu, tarihi-doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarıyla vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunuyor.

DKMP yönetiminde 49 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 110 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 ramsar alanı, 108 sulak alan olmak üzere 662 korunan alan bulunuyor. 2023'te doğayı keşfetmeyi seven 63 milyon 679 bin 581 kişi korunan alanlarla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bayram tatilinin, milli ve tabiat parklarının ziyaret edilmesi için önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Yumaklı, korunan alanların, sadece geçmişten devralınan bir miras değil aynı zamanda gelecek kuşaklara bırakılması gereken birer hazine olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Aziz milletimiz mübarek Ramazan Bayramı'nı idrak ederken bu uzun tatil dönemini değerlendirerek tabiatla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımız, milli parklarımızı ve tabiat parklarımızı ziyaret edebilir. Bununla birlikte, vatandaşlarımızdan korunan alanlarımızı ziyaretleri sırasında gereken hassasiyeti göstermelerini de bekliyoruz. Vatandaşlarımıza ayrıca yine orman yangınları konusunda tedbirli davranmalarını, milli parklar, tabiat parkları ve ormanlarımızın içinde yangına sebebiyet verecek ihmallerden kaçınmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."