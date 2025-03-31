Tarih iki asra dayanan küllü tatlı bu bayram da usta ellerde hayat buldu

Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, unutulmaya yüz tutmuş bir tatlı olan küllü baklavayı gün yüzüne çıkarıp, şehrin bu leziz zenginliğini bir yıldır tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Külle gelen gevreklik

Kadınların el emeğiyle hazırlanan baklavanın benzerlerinden farkı, yapımında kül kullanılması. Odun ateşinin külünü elekten geçirip süzen kadınlar, önce suyla karıştırıyor. Birkaç gün dinlendirilen su sonra hamura katılıyor. Hamurunun oluşmasında kullanılan suya katılan kül, baklavaya gevreklik kazandırıyor.

200 yılı aşkın süredir uygulanan bu geleneksel yöntemle yapılan tatlıda külün yanı sıra bol cevizli ve tereyağ kullandıklarını belirten Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt,bu baklavanın geçen ay en fazla sipariş edilen tatlıların başında geldiğine işaret etti.

Küllü baklavayı limon suyu, süt ve yoğurt katmadan hazırladıklarını vurgulayan Canan Öztürk ise müşterilerden gelen talep üzerine küllü suyu diğer tatlıların yapımında da kullanmaya başladıklarını söyledi.

Kıtır hamur sevenlere özel...

95 yaşına dayanan annesinden çocukluk yıllarında küllü baklava yapımını öğrendiğini hatırlatan Fatma Hatipoğlu da, "Küllü suyla çamaşır da yıkanırdı. Baklavaya da katılırdı. Küllü su tatlıya gevreklik kazandırıyor. Hamuru pişince kıtır kıtır oluyor" diye konuştu.