Tarlada 1, markette 10 lira! Belediyeden market fiyatlarına isyan: 50 ton karpuz bedava dağıtıldı

Bilecik’te karpuz fiyatlarındaki dengesizlik hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur edince, Bilecik Belediyesi dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Tarlada 1 liraya alınan karpuzların marketlerde 10 liraya satılmasına tepki gösteren belediye, üreticiden doğrudan temin ettiği yaklaşık 50 ton karpuzu ücretsiz olarak dağıttı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2022 yılında coğrafi işaretle tescillenen Osmaneli karpuzu, bu yıl üretici için kazançlı olmadı. Aracılar nedeniyle karpuz tarlada yok pahasına alınırken, vatandaşlar şehir merkezinde yüksek fiyatlarla karşılaştı. Bu adaletsizliğe çözüm üretmek isteyen Bilecik Belediyesi, hem üreticiye destek vermek hem de halkın sofrasına uygun fiyatla ürün sunmak amacıyla harekete geçti.

Belediye ekipleri, üreticiyle anlaşarak tarlalardan topladıkları karpuzları şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Geçen yıl da uygulanan bu yöntemle tonlarca karpuz dağıtılırken, çiftçinin elinde kalan ürün de israf edilmeden halkla buluşturulmuş oldu.

Vatandaşlardan yoğun ilgi ve teşekkür

Karpuz dağıtımı sırasında belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hazır bulundu. Dağıtım noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, karpuz almak isteyen vatandaşlar zaman zaman izdiham oluşturdu. Vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, bu uygulamanın sadece bir dağıtım faaliyeti değil, aynı zamanda tarımda üreticinin emeğine sahip çıkma ve aracısız gıda erişimini destekleme politikası olduğuna dikkat çekti.