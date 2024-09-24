Tarlasını eken çiftçi toprağı kazınca şoku yaşadı! Şimdi paha biçilemiyor

Elazığ'ın Salkaya köyündeki tarlasını fidan dikmek için kazan Mehmet Emin Sualp, binlerce yıllık bir taban mozaiğinin üstünde olduğunu bilmiyordu.

Tarlanın altından yüzlerce yıllık tarih çıktı

Toprağı kazdıkça zeminin mozaik desenli bir yapıya dönüştüğünü fark eden Sualp, durumu Elazığ Müze Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede yapılan incelemede tarlanın altında kalan 84 metrekarelik tek parça halindeki mozaiğin Roma ile Erken Bizans Dönemine ait olduğu tespit edildi.

Türkiye'de bir ilk

Büyük heyecan yaratan keşfin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Elazığ Müze Müdürlüğü bölgede kazıya başladı. Ekipler tek parça halinde ulaştıkları 84 metrekarelik taban mozaiğini uzun uğraşlar sonucu gün yüzüne çıkardı. Genelde parçalı kırıklar halinde çıkan mozaik, binlerce yıl toprağın altında özenle korunmuş gibiydi. Üzerinde aslan, dağ keçisi, ördek, tazı, geyik, sülün, domuz, ayı, kaz, Anadolu leoparı, kuş gibi hayvan figürleri ile ağaç ve bitki türlerinin tasvir edildiği taban mozaiğinin Türkiye'de bulunan en büyük tek parça mozaik olduğu düşünülüyor. Bölgede devam eden çalışmalarda bu eşsiz mozaiğin yanı sıra bir kilise ve şarap mahzeni de gün yüzüne çıkarıldı.

'Muazzam bir eser'

Tarla sahibini kutlayan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, muazzam bir esere ulaştıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bölgede araştırmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız neticesinde sergi ve teşhire uygun miktarda eser ortaya çıkarsa burası ile ilgili farklı bir strateji geliştireceğiz. Mozaiğin üzerinde Anadolu'ya ait çeşitli hayvanlar ayı, domuz Anadolu leoparı ve yine bölgede çokça bulunan geyik türleri ile av tazıları resmedilmiş. Çok da canlı bir şekilde resmedilmiş. Yine aynı zamanda bölgenin ağaç dokusu ile ilgili figürler de var. Yakpare halde Roma dönemi ve erken Bizans dönemi diyebileceğimiz bir döneme ait olduğu değerlendiriliyor.”

120 bin liralık arsada paha biçilmez keşif!

Tarlasının altında yüzlerce yıllık dev bir tarih yattığından habersiz olan tarla sahibi Mehmet Emin Sualp 2020 yılında araziyi 120 bin liraya satın aldıklarını, taban mozaiğini fark edince hemen müzeyi aradıklarını anlattı. Mozaiği ilk kez gördüğü günden bu yana sahada çalıştığını ve çok heyecanlandığını belirten Sualp, "O zamanlar bu arsayı 120 bin TL'ye aldık ancak şu an değer biçilemez. Tabi bunun en doğrusunu müzemiz bilir, zaten burası ve yanındaki 19 parsel tescilli yapıya girdi.” diye konuştu.