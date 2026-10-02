Haziran ayında sezon finali yapan Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Onlarca dizi yeni sezona giriş yaparken Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Binlerce kişi "Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman" diye soruyor.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı?

Evet, Taşacak Bu Deniz yeni sezonu bu akşam başlıyor. 32. bölümde seyirciyi şok edecek sahneler bekliyor.

Son bölümde neler oldu?

Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar. Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.